В Узбекистане 57-летний мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу

CA-NEWS (UZ) - 57-летний житель города Ширин в Сырдарьинской области Узбекистана подозревается в изнасиловании 15-летней соседской девочки Ж.Х., сообщает centralasian.org.



Старший брат потерпевшей девочки Ёдгор, который вернулся из России сразу, как только услышал о случившемся, говорит, что «сосед-насильник пытается замять дело о попытке изнасилования его сестренки».

Представитель городского отдела милиции сообщил, что после случившегося девочка была госпитализирована, а правоохранительными органами, начата доследственная проверка.

– В совершении преступления подозревается гражданин, 1962 года рождения, ранее не судимый, с положительными характеристиками из махаллинской мечети и махаллинского схода граждан, а также имеющий звание «хаджи» (почетное звание, которое дается мужчинам-мусульманам после завершения обряда хаджа в Мекку – Ред.). Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избрана. После случившегося Ж.Х., 2004 года рождения, пять дней находилась под наблюдением врачей. Сейчас она продолжает учебу в 9-м классе, – сказал сотрудник правоохранительных органов.

По словам очевидцев и адвоката потерпевшей девочки, 57-летний С.Р., узнав о том, что дочь соседей находится в доме одна, перелез через стену и проник в соседский дом.

Ёдгор, старший брат потерпевшей 15-летней девочки, ссылаясь на слова сестренки говорит, что сначала сосед избил девочку, затем раздел ее, а после снял с себя брюки.

– В это время в дом зашла мама. Сосед связал ей ноги и руки, избил, потом завел в соседнюю комнату и запер на ключ, – говорит старший брат потерпевшей девочки.

Спасти 15-летнюю девочку удалось соседям, которые явились в ее дом, услышав крики.

Сосед семьи утверждает, что, увидев подоспевших, 57-летний «хаджи» пытался сбежать с места преступления.

– Родители девочки глухонемые. Этот хаджи-бобо думал, что они ничего не услышат. Когда мы зашли в дом девочки, он попытался сбежать. Взрослый мужчина с бородой хотел убежать без штанов. Мы вызвали милицию. Все очевидцы написали объяснительную, – говорит собеседник.

Адвокат 15-летней девочки Шерали Набиев сказал, что, несмотря на показания потерпевшей и ее матери, правоохранительные органы пытаются квалифицировать это преступление как «хулиганство».

– Мужчина перелез через стену и проник в дом девочки, избил ее, раздел и изнасиловал. Об этом девочка написала в своей объяснительной. В объяснительной матери девочки написано, что она застала в своем доме соседа С.Р. без штанов, а дочь в это время лежала на полу без сознания. Сейчас С.Р, пользуясь своим почетным званием «хаджи», пытается избежать наказания, оказывая давление на врачей и милицию. Учитывая все это, брат моей подзащитной написал заявление в Генеральную прокуратуру Узбекистана. Мы опасаемся, что местные чиновники попытаются «замять» это дело, – сказал адвокат.

Врач станции скорой медицинской помощи, куда была доставлена 15-летняя Ж.Х., рассказаз, что при поступлении на теле девочки были обнаружены гематомы, а сама она находилась в состоянии сильного стресса.

Как утверждает врач станции скорой медицинской помощи, сыновья мужчины, подозреваемого в попытке изнасилования девятиклассницы, пытались оказать давление на врачей, чтобы те не зарегистрировали этот случай.

– Двое сыновей этого хаджи являются крупными предпринимателями, они строят образцовые дома. Недавно один из них даже получил медаль. Они явились в больницу и начали угрожать врачам, чтобы те не регистрировали этот случай, – сказал врач станции скорой медицинской помощи города Ширин.

Старший брат потерпевшей девочки Ёдгор также говорит о давлении, оказываемом на его семью сыновьями соседа-насильника.

Представитель омбудсмана Узбекистана в городе Сырдарье Гули Умаралиева сообщила, что данный случай взят на контроль и подозреваемый в совершении преступления понесет наказание в случае, если его вина будет доказана.