В Ташкент доставили первый белорусский электробус
- Узбекистан, общество
- 10:03, 05 сентября 2019
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- Обновлено: 10:15, 05 сентября 2019 English
CA-NEWS (UZ) - В столицу Узбекистана доставлен электробус из Беларуси, объединяющий в себе преимущества троллейбуса и автобуса. Доставка осуществлена в рамках меморандума между АО "Тошшахартрансхизмат" и компанией "Белкоммунмаш" из Беларуси.
Как сообщили местные СМИ, в Ташкенте начались испытания электробуса. В 2 местах установлены зарядные станции для зарядки такого транспорта.
В ближайшие дни электробус в тестовом режиме будет подключен на один из самых коротких маршрутов.
Специальная комиссия проведет анализ работы электробуса, в частности влияние жаркой погоды на его функционирование, уровень комфорта пассажиров.
Полная замена автобусного парка на электробусы пока не планируется, уточнили в компании "Тошшахартрансхизмат".