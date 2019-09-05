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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкент доставили первый белорусский электробус

CA-NEWS (UZ) -  В столицу Узбекистана доставлен электробус из Беларуси, объединяющий в себе преимущества троллейбуса и автобуса. Доставка осуществлена в рамках меморандума между АО "Тошшахартрансхизмат" и компанией "Белкоммунмаш" из Беларуси.

Как сообщили местные СМИ, в Ташкенте начались испытания электробуса. В 2 местах установлены зарядные станции для зарядки такого транспорта.

В ближайшие дни электробус в тестовом режиме будет подключен на один из самых коротких маршрутов.

Специальная комиссия проведет анализ работы электробуса, в частности влияние жаркой погоды на его функционирование, уровень комфорта пассажиров.

Полная замена автобусного парка на электробусы пока не планируется, уточнили в компании "Тошшахартрансхизмат".

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