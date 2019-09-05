Уральский трансформаторный завод экспортирует 95% продукции в Россию, Грузию, Азербайджан и Армению

CA-NEWS (KZ) - В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Уральский трансформаторный завод, который был открыт в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.



«Доля экспорта составляет 95%. Экспортируем в страны СНГ: Российскую Федерацию, Грузию, Азербайджан, Армению», — сказал А. Сауранбаев.

Как сообщил управляющий директор Уральского трансформаторного завода Акжол Сауранбаев, на заводе работают более 300 человек в три смены. В этом году планируется выпустить 9 тыс трансформаторов, что составляет рост производства в 35%. В следующем году планируется выйти на проектную мощность и увеличить объем на 12 тыс. трансформаторов в год.

В следующем году планируется запустить новое производство панельных радиаторов. Планируемая производственная мощность – 3000 тонн радиаторов в год. Ожидается, что 30% продукции будет поставляться на внутренний рынок, а 70% будет направлено на экспорт. На предприятии дополнительно будет создано более 100 новых рабочих мест.

«На ближайшие 2 года планируем расширение производства путем освоения новых видов продукции. Это производство комплектующих и материалов для нужд трансформаторостроения. Это панельные радиаторы, изоляционные бумаги и др.», — сказал директор предприятия.

По его словам, уникальность проекта в том, что данные виды продукции на 70% экспортоориентированы и не производятся на территории стран ЕАЭС. Основными потребителями выпускаемой продукции будут являться трансформаторные заводы России и Белоруссии.

Кроме того, на предприятии предусмотрено обучение и подготовка кадров по системе дуального образования.Также на заводе имеются социальные программы поддержки. К примеру, «сотрудникам - молодоженам» от завода выделяется 500 тыс. тенге, при рождении ребенка выплачивается единоразовое пособие в 250 тыс. тенге за каждого ребенка. Около 40 многодетным семьям, а также молодым специалистам выделены бесплатное проживание от завода. Средняя заработная плата на предприятии составляет 165 тыс тенге.