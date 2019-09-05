Токаев сменил послов Казахстана в Швейцарии и Индии и назначил представителя при ООН в Женеве

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 4 сентября сменил послов Казахстана в Швейцарии и Индии и назначил постоянного представителя РК при ООН в Женеве, сообщает пресс-служба Акорды.

Жанар Айтжан освобождена от должностей посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Она назначена постоянным представителем Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

Послом Казахстана в Швейцарии назначен Алибек Бакаев.

Булат Сарсенбаев освобожден от должности посла Казахстана в Индии и в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.

Послом РК в Индии назначен Ерлан Алимбаев.