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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев сменил послов Казахстана в Швейцарии и Индии и назначил представителя при ООН в Женеве

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев 4 сентября сменил послов Казахстана в Швейцарии и Индии и назначил постоянного представителя РК при ООН в Женеве, сообщает пресс-служба Акорды.

Жанар Айтжан освобождена от должностей посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Она назначена постоянным представителем Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

Послом Казахстана в Швейцарии назначен Алибек Бакаев.

Булат Сарсенбаев освобожден от должности посла Казахстана в Индии и в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.

Послом РК в Индии назначен Ерлан Алимбаев.

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