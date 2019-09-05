В Душанбе началось строительство пятизвездочной гостиницы «WYNDHAM Dushanbe hotel & Resorts»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 4 сентября началось строительство многоэтажной гостиницы «WYNDHAM Dushanbe hotel & Resorts». На церемонии закладки фундамента присутствовали президент страны Эмомали Рахмон и председатель Душанбе Рустам Эмомали. Они заложили камень в фундамент гостиницы, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства вначале ознакомился с проектом строительства гостиницы.

Объект будет строиться на основе Решения Председателя города Душанбе от 16 августа 2019 года за номером 504.

Пятизвездочная гостиница будет построена в столице страны и будет названа «WYNDHAM Dushanbe hotel & Resorts» и будет состоять из 9 этажей.

Для приема гостей будут построены 103 номера с 300 кроватями, в том числе президентский номер, 2 суперлюкса, 20 люксов, 20 полулюксов и 60 стандартных номеров.

В ходе создания гостиницы и ее номеров строители будут учитывать принципы национальной архитектуры и восточного стиля градостроительства.

На объекте будут построены развлекательно-обслуживающие SPA-салоны, 2 актовых зала, 2 ресторана, кафе, ланч-бар, плавательный бассейн, салон красоты, финтес-оздоровительные центры, точка продажи билетов, банкетный зал, брендовые магазины и автостоянка на 81 машину.

Современный объект строится отечественным предпринимателем Наврузом Усмоновым и будет завершен в течение двух лет, а со сдачей его в эксплуатацию 240 человек обретут постоянные рабочие места.

«WYNDHAM hotel & Resorts» является брендом одной из знаменитых мировых компаний, охватывающей 9200 гостиниц. Она осуществляет обслуживание в более 80 государствах на шести континентах мира, а 36 гостиниц «Wyndham Grupp» находятся в государствах-членах Содружества Независимых Государств. Гостиница «WYNDHAM» в Республике Таджикистан будет построена впервые.

Начало строительства современной гостиницы пришлось на дни празднования 28-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан, в ходе ее строительства десятки местных жителей обретут рабочие места, говорится в статье.