РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экопартия Узбекистана попросила Кабмин ввести 6-месячный мораторий на вырубку деревьев

CA-NEWS (UZ) -  Экологическая партия Узбекистана попросила правительство ввести шестимесячный мораторий по вырубке деревьев во всех регионах страны. Соответствующее письмо в Кабмин направил глава партии Борий Алиханов.

В сети появились фотографии данного письма, где подробно описываются причины объявления моратория и его целесообразность.

В пресс-службе партии подтвердили Kun.uz, что письмо действительно направлено в правительство, однако сообщили о наличии «нюансов в данном письме». Собеседник отметил, что оно будет пересмотрено, скорректировано и отправлено в Кабмин заново в ближайшие дни.

В последнее время в городах Узбекистана активизировалась незаконная вырубка деревьев, все чаще звучат жалобы и возмущение людей. В частности, в конце августа блогеры и СМИ опубликовали открытое письмо к руководству страны по данной проблемы с призывом ввести мораторий на вырубку деревьев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МИД предупреждает узбекистанцев о рейдах против нелегалов в Турции
  • Пьяные казахстанцы устроили потасовку в отеле Эмиратов
  • Президент Туркменистана посетит с визитом Кыргызстан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×