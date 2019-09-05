Экопартия Узбекистана попросила Кабмин ввести 6-месячный мораторий на вырубку деревьев

- Узбекистан, общество
- 10:59, 05 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Экологическая партия Узбекистана попросила правительство ввести шестимесячный мораторий по вырубке деревьев во всех регионах страны. Соответствующее письмо в Кабмин направил глава партии Борий Алиханов.
В сети появились фотографии данного письма, где подробно описываются причины объявления моратория и его целесообразность.
В пресс-службе партии подтвердили Kun.uz, что письмо действительно направлено в правительство, однако сообщили о наличии «нюансов в данном письме». Собеседник отметил, что оно будет пересмотрено, скорректировано и отправлено в Кабмин заново в ближайшие дни.
В последнее время в городах Узбекистана активизировалась незаконная вырубка деревьев, все чаще звучат жалобы и возмущение людей. В частности, в конце августа блогеры и СМИ опубликовали открытое письмо к руководству страны по данной проблемы с призывом ввести мораторий на вырубку деревьев.