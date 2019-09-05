МИД Узбекистана прокомментировал случай с узбекским студентом, впавшим в кому в больнице Москвы

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CA-NEWS (UZ) - Посольство Узбекистана в России подтвердило распространённую ранее информацию о студенте Российского университета дружбы народов, гражданине Узбекистана Ульмасхоне Бахронове, который находится в реанимационном отделении Городской клинической больницы №67 им. Л.А.Ворохобова в г.Москве.

"Ситуация взята на контроль, представители Посольства посетили медицинское учреждение, встретились с родственниками больного, а также руководством и лечащими врачами, обратились в Министерство здравоохранения России с просьбой принять дополнительные меры по определению диагноза и проведению лечения, в том числе с привлечением специалистов", - сообщила пресс-служба МИДа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 22-летний студент из Самарканда Ульмасхон Бахронов, 20 августа был доставлен в московскую больницу с кровотечением из носа и позже впал в кому. По словам матери больного юноши, Хилолы Шукуруллоевой, ее сын впал в кому из-за неправильного приема лекарств, назначенных врачами больницы.

Родители Ульмаса Бахронова, который находится в критическом состоянии, утверждают, что состояние его ребенка было вызвано халатностью врачей.

Андрей Павлов, начальник отдела соматопсихиатрии, который назначил препарат узбекскому студенту в Московской городской клинической больнице № 67, отказался от комментариев, прокомментировав это тем, что находится в данное время в отпуске.