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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан импортировал из Узбекистана около 72 млн кубометров природного газа

CA-NEWS (UZ) -  Таджикистан с начала нынешнего года получил из Узбекистана природный газ на сумму более $9 млн. Общий объем поставок природного газа из Узбекистана за семь месяцев этого года составил почти 71,8 млн кубических метров, говорится в ежемесячном отчете министерства экономического развития и торговли РТ «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».

По данным таджикского статистического ведомства, узбекский природный газ за этот период импортирован на сумму $9,8 млн.

В настоящее время потребителями узбекского газа в Таджикистане, в основном, являются промышленные предприятия.

«Так как в течение более шести лет поставки газа были приостановлены, нам предстоит провести большой объем работы по восстановлению инфраструктуры внутри страны, и увеличить поэтапно поставки», — отметили в компании «Таджиктрансгаз».

Узбекский природный газ начал поступать в Таджикистан после шестилетнего перерыва в начале апреля прошлого года, сообщает Азия-Плюс.

Главным потребителем узбекского «голубого топлива» является Таджикская алюминиевая компания, на долю которой приходится около 80% от общего объема поставок.

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