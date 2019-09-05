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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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54% внешнего долга Таджикистана приходится на «Эксимбанк» Китая

CA-NEWS (TJ) -  Основными кредиторами Таджикистана являются Эксимбанк Китая (54,1 процента от общего объема и около 80 процентов двустороннего долгового портфеля страны), Международная Ассоциация Развития (МАР) (14 процентов), Азиатский фонд развития (11,8 процента) и Исламский банк развития (5,8 процента), говорится в докладе Всемирного Банка.

Структура государственного долга Таджикистана была смещена в сторону внешних заимствований, на которые приходилось от 80 до 100 процентов общего государственного долга.

Доля многостороннего и двустороннего льготного долга составляет более 80 процентов от суммы долга, 17 процентов – это беспроцентные заимствования на международных рынках капитала, а 2,1 процента – это полуконцессионные долговые обязательства.

Более 40 процентов общих выплат по долгам в Таджикистане должны быть погашены в течение следующих пяти лет.

Непогашенный внутренний долг в основном проистекает из финансовой помощи банковскому сектору и ГП в энергетическом и хлопковом секторах, что привело к хроническому торможению государственного бюджета и накоплению долга в размере около 10 процентов ВВП 2017 года

По данным министерства финансов республики, общая сумма внешнего долга Таджикистана на начало второго полугодия текущего года составила около $2,9 млрд.

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