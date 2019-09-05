Узбекистанцы смогут пожаловаться в суд в случаях гендерной дискриминации

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане со 2 сентября текущего года вступил в силу Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», сообщило издание "Норма".



Документ зафиксировал основные направления государственной политики в этой сфере, а также гарантии равных прав и возможностей для женщин и мужчин в сфере госслужбы, при реализации избирательных прав, в экономической и социальной сферах, а также в образовании, науке, культуре и здравоохранении.

В нормотворческую и правоприменительную практику внедряется формирование гендерной статистики – органы государственной статистики осуществляют сбор, обработку, накопление, хранение, анализ и публикацию статистической информации, отражающей положение женщин и мужчин во всех сферах жизни общества на основе гендерных показателей.

Кроме того, обжалование фактов прямой или косвенной дискриминации по признаку пола – если человек считает, что подвергся ей, он вправе обратиться в уполномоченные органы или суд без уплаты госпошлины. Оплата юридической помощи адвокатов при рассмотрении таких дел в судах по их желанию покрывается за счет государства.