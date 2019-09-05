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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Баттулга посетит Индию в том месте, где Будда достиг Просветления

CA-NEWS (MNG) -  5 сентября в Дальневосточном федеральном университете /ДВФУ/ во Владивостоке состоялось открытие 5-го Восточного экономического форума /ВЭФ/. Цель нынешнего Форума -- привлечение инвестиций на Дальний Восток России, а также продвижение диалога между предприятиями, экспертами и учеными.

На фоне форума состоялась встреча между президентом Монголии Халтмаагином Баттулгой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время встречи затронул различные сферы двустороннего сотрудничества двух стран.

Президент Монголии, который, вероятно, посетит Индию в конце этого месяца, обсудил ряд вопросов под этим предлогом, в том числе проекты, которые находятся в стадии реализации, в частности, кредитную линию, предоставленную Индией Монголии, для строительства крупного нефтеперерабатывающего завода, который поможет Страна Центральной Азии удовлетворяет свои энергетические потребности.

Президент Монголии, в частности, сказал, что он с нетерпением ждет возможности посетить Бодх-Гайю в Бихаре в дополнение к Нью-Дели, а также в Бангалоре, заявил министр иностранных дел Виджай Гокхале на брифинге для СМИ после двусторонних переговоров между Баттулгой и министром Моди.

Бодх-Гая или Бодхгая — небольшой город в штате Бихар, в Индии, расположенный в месте, где Будда достиг Просветления. Бодх-Гая знаменита храмовым комплексом, к которому стекаются многочисленные паломники со всех стран мира. Бодх-Гая находится в 96 километрах от Патны. Наибольшую значимость имеет храм Махабодхи с алмазным троном (Ваджрасана) и примыкающее к храму святое дерево Бодхи.

Это дерево было выращено из семени дерева Джайя Шри Маха Бодхи на Шри-Ланке, которое, в свою очередь, произошло от оригинального дерева Махабодхи, под которым Будда нашёл Просветление.

Для буддистов Бодх-Гая — наиболее важный из четырёх центров паломничества, связанных с жизнью Будды, к которым относятся также Кушинагар, Лумбини и Сарнатх. В 2002 году храм Махабодхи получил статус охраняемых объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

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