На совместных с Китаем предприятиях 95% рабочих мест займут казахстанцы, - зампремьера

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в разработке находятся 55 совместных казахстанско-китайских проектов, которые планируют реализовать в рамках индустриализации, сообщил заместитель премьер-министра Женис Касымбек, передает informburo.kz.



"Звучат претензии, что эти заводы, новые проекты являются грязными, что это старые проекты, которые переносятся на территорию РК. Официально хочу заявить, что ни одного старого или переносимого на территорию Казахстана завода нет. Все эти проекты являются новыми", – сказал вице-премьер.

Он привёл пример: 3 сентября в Капшагае ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию, где работают 30 человек – все граждане Казахстана.

"Абсолютно новое производство, альтернативная энергетика. Мы к ней будем переходить. Это новые технологии, никаких грязных предприятий или старых предприятий, которые переносятся с территории одной страны в другую, нет", – подчеркнул Женис Касымбек.

Он сообщил, что на новых казахстанско-китайских предприятиях создадут до 20 тысяч рабочих мест.

"95% штата на этих предприятиях составят граждане Казахстана", – сказал заместитель главы Правительства. – Всю эту работу мы делаем, чтобы граждане Казахстана получили работу".

Проблему разницы в зарплатах местных и иностранных рабочих он объяснил нехваткой квалифицированных кадров.

"По этой причине параллельно со строительством инвесторы и казахстанские, и китайские обязаны обучать будущий персонал этих 55 предприятий. И если выполняется аналогичный труд казахстанским и иностранным гражданином, то должна быть адекватная аналогичная заработная плата. Этим вопросов также занимаются правоохранительные органы", – отметил вице-премьер.

Недовольство людей по поводу строительства китайских предприятий Женис Касымбек объяснил тем, что они не имеют полной информации, а иногда и вовсе реагируют на ложные данные из соцсетей.

"Мы будем максимально стараться давать объективную, правдивую информацию. В соцсетях информация как минимум недостоверная", – добавил он.

В Казахстане существует список совместных казахстанско-китайских проектов, часть из них в стране уже реализуется.

Рамочное соглашение о промышленном и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами заключили ещё в 2015 году. Общая стоимость проектов из существующего сейчас перечня, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, составляет порядка 27,5 млрд долларов. Касаются они сфер машиностроения, агропромышленного комплекса, химической и фармацевтической промышленности, нефтегазового сектора и энергетики.