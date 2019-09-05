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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Запущен монголо-российский проект по строительству угольного транспортного терминала

CA-NEWS (MNG) -  5 сентября президент Монголии Халтмагийн Баттулга провел краткую встречу с Александром Исуриным, президентом и председателем правления FESCO, одной из ведущих компаний общественного транспорта и логистики в России, в рамках Восточного экономического форума в России, во Владивостоке.

Последний выразил благодарность президенту Монголии за постоянную поддержку совместного проекта по строительству транспортного терминала с монгольской компанией "Эрдэнэс Таван Толгой" и сообщил, что технико-экономическое обоснование проекта завершено.

В исследовании отражено выполнение первой фазы проекта до 2020 года по строительству терминала с годовой пропускной способностью в 6 миллионов тонн угля, который к 2024 году будет увеличен до 10 миллионов тонн угля.

При проведении исследования компания FESCO тесно сотрудничала с компанией "Эрдэнэс Таван Толгой", и первый проект исследования проекта был передан Президенту Х.Баттулга, который в дальнейшем начал реализацию проекта.

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