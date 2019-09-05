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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане экс-замглавы района, подожжённый предпринимателем, обвиняется в нарушении прав собственности

CA-NEWS (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняется бывший заместитель хокима (главы) Яккабагского района Кашкадарьинской области Мансур Туймаев.

Напомним, что в 20 июля предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исомов облил бензином и поджег Мансура Туймаева, который пытался бульдозером снести двухэтажное здание с магазином и другими помещениями предпринимателя Исомова.

В отношении экс-замхокима возбуждено уголовное дело с обвинениями в «нарушении права частной собственности с причинением особо крупного ущерба» и «превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба». Мерой пресечения в отношении него избрана подписка о надлежащем поведении.

На прошлой неделе сообщалось о том, что уголовное дело в отношении предпринимателя Бахриддина Исомова переквалифицировано на статью, предусматривающую более мягкое наказание.

29 августа Бахриддин Исомов, содержавшийся в СИЗО в Ташкенте, вернулся в свой дом в Яккабагском районе. На следующий день на мероприятии, организованном в честь его возвращения, предприниматель и экс-замхокима помирились.

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