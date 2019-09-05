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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Таджикистана о "взятке дыней": в тот день работали сотрудники минтранспорта, а не ГАИ

CA-NEWS (TJ) -  Министерство внутренних дел Таджикистана изучило статью на сайте «Ахборком» от имени пользователя «Фейсбука» Мунира Мутриба 3 сентября 2019 года. В ней говорится что якобы сотрудники ГАИ в Душанбе во время несения службы остановили машину и забрали у водителя дыню.

Данное сообщение было рассмотрено Министерством внутренних дел. Во время проверки было установлено, что на посту вблизи общежития Таджикского национального университета (около перекрестка «Товус») находились сотрудники Государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транспорта Республики Таджикистан и к сотрудникам ГАИ не имеют никакого отношения, сообщает пресс-служба МВД РТ.

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