ПРООН рекомендует Казахстану экономить электричество

CA-NEWS (KZ) - Руководитель Департамента устойчивого развития и урбанизации ПРООН в Казахстане Рамазан Жампиисов поделился прогнозом касательно потребления электроэнергии к 2030 году, передает МИА «Казинформ».

«В промышленности основным потребителем электроэнергии являются электродвигатели и трансформаторы, а в быту – холодильники и кондиционеры. В 2015 году в Казахстане потребление электроэнергии при использовании холодильников и кондиционеров, двигателей и трансформаторов составили порядка 40 ТВтч. Без ограничения потребления электроэнергии при использовании таких типов оборудования, потребление к 2030 году увеличится до 87 ТВтч, что составляет больше половины всего энергобаланса страны», - сказал Рамазан Жампиисов на пресс-конференции по вопросам повышения энергоэффективности экономики Казахстана.

Именно поэтому, по его словам, Казахстану было рекомендовано включение в законопроект понятия минимальных требований и стандартов энергоэффективности к такому оборудованию, внедрение требований по энергоэффективности в государственные закупки.

«Для проверки соответствия электрических приборов и оборудования введенным стандартам и требованиям по энергоэффективности ПРООН поддерживает создание системы мониторинга. Порядка 6 испытательных лабораторий оснащаются сейчас самым передовым оборудованием», - констатировал спикер.

Он подчеркнул, что экономия электричества имеет важное значение для экологии и окружающей среды в целом.

«Это подход «сверху-вниз» - создание законодательных условий. Однако, мы стараемся работать и на уровне индивидуального воздействия, где каждый делает свой личный осознанный выбор в пользу защиты окружающей среды. Мы помогаем мобилизовывать инвестиции малого и среднего бизнеса в энергосберегающие проекты через инновационные механизмы субсидирования, генерировать покупательский спрос на энергоэффективную технику и оборудование», - заключил Р. Жампиисов.