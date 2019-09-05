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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде уволены руководители, ответственные за массовое убийство собак
Предыстория: Власти Самарканда признались в массовой травле собак

CA-NEWS (UZ) -  Администрация Самаркандской области 4 июня сообщила об увольнении руководителя отдела ветеринарии и развития животноводства Самарканда Ойбека Алламуродова и заведующего ветеринарным участком «Сиаб» Учкуна Раджабова из-за фактов отравления животных.

Отравление собак в махалле «Истикбол» в Самарканде широко обсуждается в социальных сетях и вызвало возмущение пользователей по поводу убийства собак, в том числе домашних.

Власти Самаркандской области заявили, что в результате изучения поступившей информации факт убийства собак в махалле «Истикбол» подтвердился.

«О необходимости предотвращения подобных незаконных действий настоятельно предупреждены руководители отдела ветеринарных служб и развития животноводства Самаркандской области и их подразделений. Результаты расследования были направлены в областную прокуратуру, для принятия законных решений в отношении виновных», - говорится в официальном заявлении.», - отмечается в сообщении администрации.

3 сентября администрация города Самарканда также подтвердила факт массового уничтожения бродячих собак.

По заявлению властей города Самарканда, уничтожение собак было вызвано увеличением количества бездомных животных в городе и «тремя случаями нападения бродячих собак на людей в текущем году и причинения им телесных повреждений».

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