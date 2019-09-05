Правительство Южной Кореи опубликовало проект железнодорожной сети Восточной Азии (фото)

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CA-NEWS (MNG) - Правительство Южной Кореи обнародовало план предполагаемого железнодорожного сообщения, которое оно планирует реализовать в партнерстве с Северной Кореей, Китаем, Россией, Монголией, Японией и США.

Спустя почти год после того, как Южная и Северная Корея опубликовали Совместное заявление Пхеньяна 19 сентября 2018 года, Сеул разработал план экономического сотрудничества с Пхеньяном, который будет сосредоточен на железнодорожном проекте в Восточной Азии.

Международный семинар Восточноазиатского железнодорожного сообщества, организованный Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, состоялся 4 сентября в отеле InterContinental Seoul COEX Hotel. Это сообщество, которое было предложено президентом Южной Кореи Мун Чжэ-ин в его юбилейном обращении к Дню освобождения в прошлом году, станет международным органом для обсуждения проектов экономического сотрудничества и инвестиций в инфраструктуру железных дорог между шестью странами Северо-Восточной Азии и США. Россия, Монголия и Китай объявили о своем намерении присоединиться к сообществу, и каждый из них направил на семинар старших должностных лиц: заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, заместителя министра развития дорог и транспорта Монголии Сандагдоржа Батболда и главного директора Национальной железнодорожной администрации Китая, Ян Хэсян.

Японский институт экономических исследований для Северо-Восточной Азии (ЭИСВА) и Всемирный банк также проявили интерес к этой идее, направив своих представителей на семинар.

Во время основной презентации Ким Кан Су, старший аналитик Корейского института развития, кратко изложил состояние железнодорожных операций в каждой стране и наметил 30 проектов экономического сотрудничества и четыре железнодорожных линии, которые облегчили бы эффективные грузовые перевозки. По словам Ким Кан Су, строительство линий, связывающих Сеул, Пхеньян, Харбин и Читу; Сеул, Вонсан, Туманган и Хабаровск; и Пусан, Каннын, Туманган и Хабаровск позволят работать на трансевразийском поясе; экономическая железная дорога в Китае, Монголии и России; восстановление линии Кёнвон между Сеулом и Вонсаном; и совместное предприятие по международному туризму в Туманганге.

«ВВП государств, которые могут участвовать в сообществе, составляет 49,8% мирового ВВП, а их население, составляющее 2,11 млрд.человек, составляет 27,4% мирового населения. Укрепляя сотрудничество между этими странами, Восточно-азиатское железнодорожное сообщество может помочь поднять регион в крупнейшую экономическую зону мира», - сказал Ким Кан Су.

Хотя Северная Корея также заинтересована в железнодорожном сотрудничестве, ее зашедшие в тупик отношения с США заблокировали прогресс в этой области.

Во время встречи министров правительств Организации сотрудничества железных дорог, состоявшейся в Узбекистане в июне этого года, второй вице-министр Южной Кореи по земле, инфраструктуре и транспорту Ким Көнг Вук, как сообщается, встретился со своим северокорейским коллегой и объяснил план Восточноазиатское железнодорожное сообщество. Северная Корея также была приглашена принять участие в этом семинаре, но она отказалась отправлять кого-либо.

«Поскольку Северная Корея выиграет больше всего, если Восточноазиатское железнодорожное сообщество станет реальностью, мы думаем, что они будут участвовать, как только улучшится международная ситуация. До того времени правительство делает все возможное для подготовки, и семинар положил начало этому», - сказал чиновник из Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.