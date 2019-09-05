Таджикистан произвел 13,2 тыс. тонн нефти, а импортировал около 273 тыс. тонн ГСМ

Нефть

CA-NEWS (TJ) - Объем производства нефтепродуктов в Таджикистане является незначительным на фоне объема импорта нефтепродуктов из-за рубежа.

Как сообщили «Авеста» в министерстве энергетики и водных ресурсов, за семь месяцев этого года в стране добыто около 13,2 тыс. тонн нефти, что на 4,2% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

По данным источника, за указанный период в стране было произведено 247,8 тонн бензина и 6,7 тыс. тонн дизельного топлива

Между тем, более 272 тыс. тонн нефтепродуктов импортировал Таджикистан за семь месяцев текущего года.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, за этот период всего импортировано свыше 272,8 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму около $113 млн.

В среднем, стоимость одной тонны нефтепродуктов составила $414,2.

Показатели импорта нефтепродуктов превысили объемы импорта данной продукции за аналогичный период 2018 года на 12,9 тыс. тонн.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.