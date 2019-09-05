В интернет утекли номера телефонов 419 млн пользователей Facebook

CA-NEWS (CA) - В свободном доступе в интернете оказались данные 419 млн пользователей Facebook, сообщило 4 сентября американское издание TechСrunch со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Саньяма Джейна. Сам он утверждает, что в базе данных содержатся имена знаменитостей.

Каждая запись содержит уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи. Идентификатор пользователя Facebook представляет собой длинный номер, связанный с его учетной записью, который позволяет легко идентифицировать пользователя. Некоторые записи также содержали имя пользователя, пол и местоположение в зависимости от страны, передает "Ъ"

В Facebook заявили, что база устарела, а все данные в ней были собраны до того, как соцсеть закрыла поиск по номеру телефона в 2018 году. В компании также сказали, что не обладают доказательствами, что аккаунты были взломаны.

Ранее Facebook договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети. Соглашение завершило длившееся больше года расследование, которое началось после скандала вокруг Cambridge Analytica, разразившегося в марте прошлого года. Тогда стало известно, что Facebook передала данные 87 млн пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica, которая в числе прочего занималась предвыборной кампанией Дональда Трампа.