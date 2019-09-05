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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР предоставил Асака Банку кредит для финансирования торговли в размере $20 млн

CA-NEWS (UZ) -  Асака Банку Узбекистана открыт кредитный лимит для финансирования торговли в размере $20 млн, сообщила пресс-служба ЕБВВ. Кредитный лимит в $ 20 млн поможет государственному банку расширить ассортимент продуктов торгового финансирования.

Кредит для торгового финансирования поможет «Асака Банку»поддерживать импортные и экспортные операции, далее развивать свои корреспондентские банковские услуги и укреплять свой ассортимент продуктов торгового финансирования.

После возобновления отношений ЕБРР с Узбекистаном в 2017 году в стране провели две региональные конференции и шесть учебных семинаров, в которых приняли участие около 500 отечественных банковских специалистов. В 2019 и 2020 годах ЕБРР будет работать с правительством над совершенствованием законодательства и регулирования, чтобы помочь создать улучшенную деловую среду для продуктов финансирования международной торговли, включая факторинг и финансовые технологии.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,3 млрд. евро в рамках 70 проектов в экономику Узбекистана. Поддержка малого бизнеса особенно важна, поскольку страна движется к реформированию своей экономики и укреплению частного сектора.

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