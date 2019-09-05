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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Паломник из Узбекистана умер во время хаджа

CA-NEWS (UZ) -  В Медине гражданин Узбекистана умер во время хаджа.

Комитет по делам религии сообщил, что Мухаммед Исмаилов из Ферганы скончался во время хаджа от сердечного приступа. Его похороны состоялись 31 июля после вечерней молитвы в мечети "Масджид ан-Набави". Мужчина был похоронен на кладбище "Баки" в Медине.

Комитет отметил, что в этом году хадж совершили 7200 паломников из Узбекистана. Из них 6970 человек - паломники, а 230 - члены рабочей группы.

В официальном сообщении отмечено, что со стороны паломников была оказана помощь для 14 326 человек, нуждающихся в социальной поддержке. Им была оказана материальная помощь в общей сумме 9,3 миллиарда сум (около $955 тысяч).

Стоимость хаджа в этом году составила 33,3 миллиона сумов ($3,5 тыс), что на 5 миллионов сум ($530) меньше, чем в прошлом году.

Согласно правилам организации и проведения мероприятий хаджа и умры в 2017 году, паломникам разрешено совершать хадж не более одного раза.

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