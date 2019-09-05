За период независимости Казахстана привлечено $330 млрд иностранных инвестиций из 120 стран

CA-NEWS (KZ) - Сегодня на пресс-конференции в правительстве Казахстана заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек рассказал о ходе реализации инвестиционной политики Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.



«За период независимости Казахстана привлечено $330 млрд. иностранных инвестиций из более чем 120 стран. Основная часть инвестиций - более 50% приходится на страны Европейского союза, в том числе: Швейцария - 25,8 млрд., Франция - 16,1 млрд., Италия - 8,7 млрд., Нидерланды - 90,4 млрд., Бельгия - 7,6 млрд., Германия - 5,2 млрд. На Соединенные Штаты Америки приходится 15% прямых иностранных инвестиций или 48,4 млрд. Около 5% составляют инвестиции из Великобритании и КНР», - сообщил Женис Касымбек.

На 1 августа в Казахстане действуют 19 тыс. юридических лиц и филиалов с иностранным участием, из которых 35,3% предприятий с российским, 9,5% - с турецким 5,7% -с узбекским, 5,6% - с китайским, 3,1% - немецким участием.

С 2010 года казахстанские уполномоченные органы по иностранным инвестициям рассмотрели около 650 проектов. Из них проекты, предложенные инвесторами из стран Европейского союза – 185, Российская Федерация - 111, Турция – 80 и КНР – 55 проектов и т.д. Из предлагаемых проектов приоритет отдается высокотехнологичным проектам, обеспечивающим трансферт современных технологий, с высоким казахстанским содержанием и обеспечивающим максимальное создание рабочих мест для граждан РК. За этот период реализовано 235 проектов на сумму $16,2 млрд. (остальные проекты в стадии рассмотрения), из которых 133 проекта реализовано со странами Европейского Союза и РФ.

«В условиях мировой нестабильности и санкционного противостояния, инвесторы выбирают страны со стабильным инвестиционным климатом. Каждая страна стремится повысить свой инвестиционный рейтинг, поскольку в страну приходят не только капиталы, но и новые современные технологии», - отметил заместитель Премьер-Министра РК.

КНР, являясь одним из многих инвесторов, профинансировал и реализовал 15 проектов, что составляет порядка 6% от общего числа реализованных с 2010 года проектов.

На сегодняшний день перечень совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций включает 55 проектов на общую сумму $ 27,6 млрд.

С 2015 года по текущий момент запущены 15 проектов на общую сумму $3,9 млрд. Проекты реализуются в выскотехнологичных отраслях экономики: машиностроении, химической промышленности, энергетике, альтернативной энергетике и АПК. Созданы 3828 казахстанских рабочих мест.

«Все указанные проекты в различных регионах страны используют современные технологии, ориентированы на экспорт, создают рабочие места для казахстанцев. Речь идет не о переносе каких-либо существующих заводах, а о трансферте технологий. В результате реализации казахстанско-китайской программы индустриально-инвестиционного сотрудничества ожидается создание ряда высокотехнологичных предприятий, способных к производству высококачественной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт на зарубежные рынки, при создании порядка 20 тыс. новых рабочих мест», - подытожил Женис Касымбек.