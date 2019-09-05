Схватил и потащил в кусты: студентку пытались изнасиловать в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 5 сентября, утром в Нур-Султане едва не изнасиловали студентку колледжа, передает NUR.KZ.

По информации департамента полиции, 17-летняя девушка около 10 утра пошла за братом в школу. По дороге на нее напал пьяный незнакомец.

Мужчина ударил студентку по лицу, а затем потащил в кусты. Молодая астанчанка стала кричать и оказала сопротивление, благодаря чему ей удалось вырваться из рук злоумышленника.

В департаменте отметили, что после поступления сообщения о попытке изнасилования, стражи порядка сразу выехали на место происшествия.

Подозреваемый, 42-летний местный житель, был задержан по «горячим следам». Девушка его опознала.

Расследование проводится по факту покушения на изнасилование несовершеннолетней. Назначены экспертизы.