В Узбекистане осужденные получили право участвовать в выборах

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах», сообщает Минюст.

Документом внесены изменения и дополнения в Конституцию и ряд законов.

Согласно изменениям, осужденным, содержащимся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, предоставлено право участвовать в выборах.

В соответствие с внесенным изменением в Закон «Об органах внутренних дел» теперь сотрудники органов внутренних дел не могут быть избраны депутатами в Законодательную палату или местные Кенгаши.