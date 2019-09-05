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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане осужденные получили право участвовать в выборах

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах», сообщает Минюст.

Документом внесены изменения и дополнения в Конституцию и ряд законов.

Согласно изменениям, осужденным, содержащимся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, предоставлено право участвовать в выборах.

В соответствие с внесенным изменением в Закон «Об органах внутренних дел» теперь сотрудники органов внутренних дел не могут быть избраны депутатами в Законодательную палату или местные Кенгаши.

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