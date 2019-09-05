В августе общемировые цены на продовольствие снизились - ФАО

CA-NEWS (CA) - Согласно опубликованному 5 сентября докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в августе общемировые цены на продовольствие снизились, что обусловлено резким падением цен на основные зерновые культуры и сахар.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, в котором отслеживаются происшедшие за месяц изменения в международных ценах на наиболее распространенные виды продовольственных сырьевых товаров, в августе 2019 года составило 169,8 пункта, что на 1,1 процента ниже июльского показателя, но все же на 1,1 процента выше по сравнению с уровнем августа 2018 года.

Значение Индекса цен на зерновые ФАО на 6,4 процента ниже уровня прошлого месяца. Цены на кукурузу оказались существенно ниже ввиду ожиданий гораздо более высокого, чем прогнозировалось раньше, урожая в Соединенных Штатах Америки, крупнейшем производителе и экспортере в мире. Цены на пшеницу также продолжали оставаться под понижающим давлением, отражая значительный объем экспортных предложений, в то время как цены на рис пошли слегка вверх под влиянием сезонного эффекта, а также ввиду опасений относительно воздействия погодных условий на урожай в Таиланде.

По сравнению с июлем Индекс цен на сахар ФАО снизился на 4,0 процента главным образом в связи с ослаблением бразильского реала, а также прогнозируемого увеличения поставок товара Индией и Мексикой.

Индекс цен на растительные масла ФАО, напротив, вырос в августе на 5,9 процентов, достигнув наивысшего за последние 11 месяцев значения в обстановке нового оживления общемирового спроса на импорт пальмового масла, а также неблагоприятных погодных условий в основных производящих регионах Индонезии. Выросли также цены на соевое масло, что было обусловлено отчасти более низким, чем прогнозировалось, намолотом в Северной Америке.

Индекс цен на мясо ФАО в августе поднялся на 0,5 процента и превысил на 12,3 процента свое значение в начале года. Рост отражает более высокие международные котировки цен на свинину, вызванные высоким спросом на импорт в Китае, где отечественное производство сокращается из-за африканской чумы свиней.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 0,5 процента по сравнению с июльским значением, остановив резкое падение, отмечавшееся в предшествующие два месяца, за счет роста котировок цен на сыр, сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко.

Мировой объем потребления зерновых на будущий год, как ожидается, достигнет нового рекордного уровня в 2 715 млн тонн, обусловленного историческим максимумом в потреблении риса в объеме 519 млн тонн, что, по сравнению с прошлым годом, выливается в рост на 0,5 кг на человека. Увеличен также прогноз потребления пшеницы, кукурузы и ячменя.

Улучшение видов на урожай позволяет ожидать, что общемировые запасы зерновых к концу сезонов в 2020 году достигнут 847 млн тонн, что, впрочем, по-прежнему почти на 16 млн тонн ниже соответствующих значений на начало периода. Складские запасы кукурузы должны резко увеличиться в США, тогда как в Китае запасы пшеницы должны вырасти на 7,9 процента и достичь небывалого уровня.

ФАО оставила без изменений свой прогноз по объему мировой торговли зерновыми на уровне почти 415 млн тонн, так как ожидаемые увеличения в объемах торговли пшеницей и рисом компенсируют снижение в прогнозных объемах торговли кукурузой и сорго.