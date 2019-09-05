Граждане Туркменистана массово подают заявления на переселение в Россию - СМИ

CA-NEWS (TM) - Жители Туркменистана массово подают заявления на переселение в Российскую Федерацию. Об этом сообщают средства массовой информации.

Как сообщает "Радио Азатлык", у здания посольства РФ в Ашхабаде, столице Туркменистана, собираются очереди из сотен человек. Граждане республики, отмечают журналисты, планируются воспользоваться государственной программой переселения, разработанной российскими властями.

Данная программа, напоминают СМИ Туркменистана, подразумевает, что желающие уехать обратно домой уже не вернутся.

Власти Туркменистана же якобы всячески препятствуют выезду туркменов за рубеж — госучреждения не выдают необходимые документы или же, например, намеренно затягиваются этот процесс.

Напомним, что в июне минувшего года Ашхабад запретил покидать страну гражданам моложе 40 лет. Тогда власти объяснили ограничение выезда тем, что в некоторых велаятах постсоветской республики почти не осталось работоспособного населения.