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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 14-летний юноша стал студентом университета

CA-NEWS (UZ) -  14-летний житель Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана Джасурбек Гулямов поступил на биологический факультет Каршинского государственного университета, набрав 120,9 балла.

Как сообщается на сайте вуза, юноша будет обучаться за счет государственного гранта.

Стоит отметить, что в этом году в Узбекистане отменили возрастное ограничение при поступлении в вузы страны.

Ранее в этом году сообщалось о том, что в Узбекистане 72-летняя женщина подала документы в Ферганский государственный университет. Спустя неделю СМИ сообщили о том, что 78-летний Маматкул Бердиалиев из Ангорского района Сурхандарьинской области подал документы в Термезский филиал Ташкентского аграрного университета. Чуть позже еще один житель этого района – 80-летний Тухтамиш Султонов стал абитуриентом Термезского филиала Ташкентской медицинской академии и Самаркандского государственного университета.

По данным Государственного тестового центра, в этом году самым пожилым абитуриентом страны стал 87-летний узбекистанец, которому на момент сдачи экзаменов исполнилось 87 лет и 182 дня.

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