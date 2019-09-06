Шавкат Мирзиёев раскритиковал подготовку к Олимпиаде-2020

CA-NEWS (UZ) - 4 сентября в Ташкенте состоялось видеоселекторное совещание под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященное вопросам развития физической культуры и спорта.

На совещании глава государства подверг критике неудовлетворительное состояние подготовки к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также обратил внимание на отсутствие достаточного внимания со стороны спортивных федераций и администраций к созданию условий для спортсменов.

«Национальному олимпийскому комитету, Министерству физической культуры и спорта даны указания по созданию условий для прошедших отбор спортсменов, претендующих на высокие места и олимпийские лицензии в ходе предстоящих в ближайшие месяцы международных соревнованиях», – говорится в сообщении пресс-службы.

На совещании говорилось и о том, что для быстрого восстановления после соревнований спортсменам необходима фармакологическая помощь. Но в Узбекистане не ведутся работы в области спортивной фармакологии, отсутствует научная база для создания новых лекарств, равно как и квалифицированные специалисты в этой области.

«Многие атлеты не владеют информацией о том, какие вещества допускается использовать, а какие являются допингом, отметил президент. Ни одна из спортивных федераций не располагает комплексной лабораторией по мониторингу подготовки членов сборных к соревнованиям и процесса их восстановления. Глава государства поставил перед профильными министерствами задачу подготовить проект постановления по развитию спортивной фармакологии и организации комплексных лабораторий в спортивных федерациях», – отмечено в сообщении пресс-службы президента.