Российский олигарх назначен экспертом-советником главы Туркменистана

CA-NEWS (TM) - 29 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил руководителя международной группы компаний «АРЕТИ», российского олигарха Игоря Макарова на должность эксперта при советнике президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам.

Министерство финансов США в январе 2018 года добавило Игоря Макарова в список российских олигархов, составленный для применения в рамках Акта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».

По сообщению Государственного информационного агентства Туркменистана, Макаров был назначен на должность по предложению советника президента Бердымухамедова по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаева.

По данным журнала Forbes, российский олигарх, занявший влиятельную роль в нефтегазовом секторе Туркменистана, имеет состояние в 2,1 миллиарда долларов США. Туркменские СМИ написали, что Макаров принял своё новое назначение с признательностью, отметив, что бизнесмен родился в Туркменистане и является поклонником велоспорта.

«Бизнесмен заверил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать оказанное высокое доверие и внести весомый вклад в процветание Туркменистана, уроженцем которого он является», сообщило госинформагентство ТДХ.

Кстати, Игорь Макаров является руководителем федерации велосипедного спорта России. По сообщениям СМИ, компания «АРЕТИ», которая до 2015 года называлась «ИТЕРА», в 1990-х года играла важную роль в экспорте туркменского газа через Россию.

В 2010 году базирующаяся в Лондоне организация Global Witness сообщила о том, что компания «ИТЕРА» подарила президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову яхту «Галкыныш» стоимостью 60 миллионов долларов США. Эти сообщения официально не были подтверждены. В последнее время Игорь Макаров зачастил с визитами в Ашхабад. Он встречался с Бердымухамедовым 9 августа. Туркменские СМИ после этой встречи сообщили, что компания «АРЕТИ» выразила интерес к осуществлению совместных с Туркменистаном проектов в энергетической сфере.

Макаров побывал в Ашхабаде и 28 марта этого года. Тогда государственное телевидение показало, как Макаров и Бердымухамедов прогуливаются по Ашхабаду на велосипеде. После встречи российский олигарх подарил туркменскому лидеру велосипед новейшей модели.