Главу строительной компании, на собственные средства благоустроившего могилу Ислама Каримова, приговорили к 11 годам тюрьмы

Умар Раджабов

CA-NEWS (UZ) - Самаркандский городской суд по уголовным делам приговорил руководителя строительных компаний «Умар» и «Афросиаб Хосият Бегим» Умара Раджабова к 11 годам тюремного заключения. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, передает centralasian.org.

4 сентября в Самарканде завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителя строительных компаний «Умар» и «Афросиаб Хосият Бегим» Умара Раджабова и еще четырех лиц.

56-летний Умар Раджабов, его сын Руслан Раджабов, а также Миралам Адилов, Файзулло Файзиев и Шавкат Аблакулов, проходившие по делу в качестве соучастников предпринимателя, признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой, нарушении правил торговли, подделке документов и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

Сын предпринимателя Руслан Раджабов приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Шавкат Аблакулов – к 10 годам колонии общего режима, Миралам Адилов – к 9 годам колонии строгого режима, Файзулло Файзиеву – к 7 годам колонии общего режима.

Руководитель строительных компаний Умар Раджабов, его сын и остальные сужденные были задержаны в феврале этого года и с тех пор содержались под стражей.

Предприниматель Умар Раджабов был обвинен в строительстве многоэтажного дома в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО. По данным властей, получив разрешение на строительство двухэтажного торгово-бытового комплекса, он начал строить на этом месте семиэтажное жилое здание.

На пресс-конференции 25 июля 2018 года в Ташкенте министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев заявил о сносе зданий, имеющих более трех этажей и построенных в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО.

Тогда слова министра вызвали шквал возмущения дольщиков предпринимателя Умара Раджабова.

Председатель комитета дольщиков Мавлюда Каримова говорила, что Министерство культуры и администрация города Самарканда молчали, пока строительная компания «Афрасиаб Хосият Бегим макони» строила их дом.

– Почему Минкульт и городская администрация молчали, пока возводили многоэтажку?! Куда они смотрели?! Ведь они заговорили о незаконности строительства тогда, когда наш дом был уже почти построен?, – возмущалась председатель комитета дольщиков.

В ответ на возмущения дольщиков министр культуры Бахтиёр Сайфуллаев заявил, что «предприниматель усыпил бдительность чиновников».

«Семиэтажный дом, построенный самаркандским предпринимателем Умаром Раджабовым, будет снесен. Это будет уроком для всех остальных предпринимателей, желающих самовольно построить дома в исторической части города», – говорил на пресс-конференции министр культуры.