Токаев встретился с президентом нефтяной компании «Лукойл»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом российской нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, сообщает Акорда.

В ходе встречи Вагит Алекперов рассказал Токаеву о реализуемых в Казахстане проектах компании. Собеседники обсудили перспективы взаимодействия в нефтегазовой сфере.

Президент Казахстана высоко оценил вклад компании «Лукойл» в развитие энергетического сектора нашей страны.

– «Лукойл» – наш стратегический инвестиционный партнер. Первый Президент Казахстана – Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание развитию сотрудничества с вашей компанией. Мы знаем друг друга на протяжении длительного времени. Поэтому полагаю, что это плодотворное сотрудничество, безусловно, будет иметь успех, – сказал глава государства.