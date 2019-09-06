Монголия ожидает увеличения экспорта коксующегося угля: ключевая задача логистики

CA-NEWS (MNG) - Монгольский экспорт коксующегося угля остается неотъемлемой частью экспортных доходов страны, и необходимы дополнительные усилия, чтобы конкурировать с другими странами-производителями угля и решать сложные транспортные проблемы, заявили 5 сентября высокопоставленные представители торговых ассоциаций и горнодобывающих компаний на 9-й конференции Coal Mongolia-2019 в Улан-Баторе.

«Правительство будет полностью поддерживать угольную отрасль, поскольку она оказывает огромное влияние на экономику Монголии», - сказал Д. Сумъяабазар, министр горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности Монголии.

По данным Монгольской угольной ассоциации, уголь представляет более 90% первичного источника энергии в Монголии и обеспечивает треть экспортных доходов страны.

«За прошедшие годы экспорт коксующегося угля в Китай из Монголии значительно увеличился. Это очень влиятельная отрасль экономики», - сказал Ж.Золжаргал, исполнительный директор Ассоциации угольной промышленности Монголии. «Хотя экспорт угля из Монголии с годами увеличился, мы столкнулись с усилением конкуренции со стороны мировых рынков», - сказал он, имея в виду Россию, Китай и Индонезию.

В связи с ужесточением в Китае правил, касающихся окружающей среды и энергоэффективности, Золжаргал сказал, что для Монголии важно перейти от «количества к качеству», чтобы получить более высокие экспортные доходы от экспорта угля в Китай.

Монголия экспортирует коксующийся уголь в основном в виде необработанного и немытого коксующегося угля, что значительно снижает цену реализации по сравнению с Австралией, где экспорт угля промывается и управляется с помощью тщательного контроля смешивания, сказал испольнительный директор Aspire Mining Ltd. LLC З.Ган-Очир. Кроме того, Монголия обладает широким ассортиментом угольной продукции и сможет достичь выгодных сочетаний. Это также поможет в резервировании угольных шахт, сокращении отходов и поставке продукции по низким ценам на рынок, добавил он.

Транспортные препятствия

Тем не менее, логистика и перевозки будут основной проблемой для экспорта монгольского угля.

«Существуют существующие логистические и транспортные препятствия, которые необходимо преодолеть», - сказал Ли Чжунминь, вице-президент, генеральный секретарь Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля.

Согласно источникам на рынке, монгольский уголь обменивает руки от четырех до пяти сторон, прежде чем он будет потреблен конечным потребителем в северном Китае.

Расстояние от шахт коксующегося угля до границы Монголия-Китай в ППП Ганц мод составляет около 240-250 км.

Тем не менее, предпринимаются усилия для улучшения логистики и транспорта. Ожидается, что железнодорожное сообщение Таван-Толгой-Ганц мод будет завершено в 2021 году, а Транс-Монгольская железная дорога расширяется, чтобы увеличить пропускную способность угля до 34 миллионов тонн в год к 2020 году.

Почти весь коксующийся уголь Монголии экспортируется в Китай, который импортировал 64,2 млн.тонн коксующегося угля в 2018 году, из которых импорт монгольского угля составил 43% от общего объема.

В январе-июле 2019 года Китай импортировал 44 миллиона тонн коксующегося угля, причем 43% импорта приходилось на Монголию.