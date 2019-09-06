Китайцы передают свои литературные произведения, чтобы отметить 70-летие китайско-монгольских отношений

CA-NEWS (MNG) - Церемония передачи в дар китайских литературных произведений монгольским образовательным учреждениям и читателям была проведена в Китайском культурном центре Улан-Батора 5 сентября, чтобы отпраздновать 70-летие китайско-монгольских отношений.

Все эти произведения были переведены на монгольский язык.

В общей сложности более 1800 экземпляров «Троецарствие», «Речные заводи», «Сон в красном тереме» и «Путешествие на Запад» или четырех великих классических романов китайской литературы, а также «Задача трёх тел», написанная Лю Цысинь, и четыре тома отмеченных наградами работ 7-й литературной премии Лу Синь были переданы 22 монгольским образовательным организациям, таким как государственные и частные университеты и общеобразовательные школы, и более 200 лицам.

Ли Вэй, советник по культуре китайского посольства в Монголии, заявил на мероприятии, что пожертвование является частью серии культурных мероприятий под названием «Почувствуйте Китай», посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией. «Я надеюсь, что пожертвование поможет монголам приблизиться к культуре и литературе Китая», - сказал Ли.

Долгор Цэнджав, председатель совета директоров Союза писателей Монголии, назвал пожертвование прекрасной возможностью для укрепления взаимопонимания между двумя народами посредством литературы. «Китайская литература является одной из главных литературных частей мира. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность китайской стороне за прекрасный подарок», - сказал Цэнджав.

По мере расширения отношений и сотрудничества между Китаем и Монголией растет число людей, которые хотят узнать о китайской культуре, языке и литературе.

Цэнджав сказал, что в ближайшие несколько лет ожидается перевод около 100 китайских литературных произведений на монгольский язык.

«Я очень рад получить замечательные китайские литературные произведения от имени нашей школы», - сказал Дашдэндэв Намгар, директор средней школы № 133 в Улан-Баторе. «Я не сомневаюсь, что наши ученики будут пожирать китайские книги, особенно научно-фантастический роман «Задача трёх тел»».

«Задача трёх тел» — роман китайского писателя-фантаста Лю Цысиня в жанре научной фантастики. Является первой частью трилогии автора «Память о прошлом Земли», однако китайские читатели в целом воспринимают трилогию по названию первого романа.