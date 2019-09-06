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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте угнали автомобиль у мужчины, пока он купался в озере

CA-NEWS (UZ) -  Вечером 5 сентября на номер дежурной части 102 поступило сообщение, что в Чиланзарском районе Ташкента был угнан автомобиль марки «Chevrolet Epica», сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Владелец автомобиля в этот день оставил его по улице и отправился в Национальный парк Узбекистана имени А. Навои. Раздевшись, чтобы искупаться, он оставил ключи от автомобиля рядом с одеждой и отправился к озеру. Спустя некоторое время он обратил внимание, что рядом с оставленными вещами находится молодой парень, но значения этому не придал. Позже он обнаружил, что ключей на месте нет, о чем спустя несколько минут было сообщено в милицию.

Управлением безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента был объявлен план «Перехват». Вскоре автомобиль был обнаружен движущимся и затем остановлен сотрудниками ДПС УБДД. За рулем оказался ранее судимый за мошенничество житель Ташкентской области Музаффар Зокиржанов 1999 года рождения, который утверждал, что автомобиль им «был одолжен ненадолго у друга». Он был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 267 «Угон транспортного средства» Уголовного Кодекса Республики Узбекистан.

Автомобиль возвращен владельцу в технически исправном состоянии, отметили в ведомстве.

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