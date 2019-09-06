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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане прошел очередной раунд казахстанско-чилийских политических консультаций

CA-NEWS (KZ) -  В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялся второй раунд казахстанско-чилийских политических консультаций с участием Заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева и Заместителя министра иностранных дел Чили Патрисио Торреса, сообщает пресс-служба МИД РК.

Казахстанская и чилийская стороны приветствовали укрепление сотрудничества и поступательное развитие диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе консультаций был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего партнерства, включая усиление торгово-экономического взаимодействия в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, возобновляемых источников энергии, расширение договорно-правовой базы, дальнейшее облегчение визового режима, укрепление института почетных консулов для углубления интеграционных процессов, развитие культурно-гуманитарных контактов Казахстана с Чили, а также поддержание диалога по вопросам международной безопасности и борьбы с изменением климата.

Заместитель министра иностранных дел РК проинформировал о роли Казахстана в регионе Центральной Азии, актуальных аспектах политического и экономического развития Казахстана, его транзитном потенциале, проводимой работе по привлечению иностранных инвесторов, мерах по модернизации экономики и защите иностранных инвесторов.

Казахстанский дипломат отметил, что достигнутый за последние 25 лет казахстанско-чилийских дипломатических отношений доверительный характер политического диалога открывает перед двумя странами новые возможности для продвижения взаимовыгодного партнерства в сфере торговли и инвестиций, в том числе в формате сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Заместитель министра иностранных дел Чили подчеркнул важность партнерства с Казахстаном. Комментируя недавнее Послание Главы государства, он заявил, что Чили и Казахстан должны придать дальнейший импульс развитию двусторонних отношений. «Наши страны имеют схожие ДНК, мы играем важную роль как на мировой, так и региональной арене. Я согласен с позицией Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которую он озвучил в своем Послании народу, что у нас есть возможность приумножить достижения», - сказал чилийский дипломат.

Он также отметил значимость глобальных инициатив Казахстана в сфере нераспространения ядерного оружия, разоружения, борьбы с терроризмом, популяризации использования возобновляемых источников энергии на мировой арене на примере Международной выставки «ЭКСПО-2017», где Чили была успешно представлена в латиноамериканском павильоне. В этой связи, чилийский дипломат выразил надежду, что казахстанская делегация примет участие в 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР25), которая пройдет в Сантьяго в декабре т.г.

На многостороннем уровне была отмечена перспективность развития контактов с Тихоокеанским альянсом, одним из основателей которого является Чили. В июле т.г. Казахстан получил официальный статус наблюдателя при этом южноамериканском экономическом блоке.

В завершение встречи стороны договорились об организации очередного раунда казахстанско-чилийских политических консультаций в Сантьяго.

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