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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Банкиру из Азербайджана, супруга которого потратила $20 млн в универмаге Великобритании, увеличили срок заключения

CA-NEWS (CA) -  В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Хидаятзаде, бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Джахангир Гаджиев приговорен к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения, бывший депутат Дуньямин Халилов - к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения, Исмаил Хидаятзаде - к 15 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро (по тогдашнему курсу 3,8 млрд манатов).

По итогам расследования Дж.Гаджиеву и еще 20 лицам предъявили обвинение в присвоении, следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы. Д.Халилов приговорен к 13 годам, И.Хидаятзаде – 7 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Д.Халилова сокращен с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев, Верховный суд сократил срок наказания И.Хидаятзаде до 5 лет.

Его жена, Замира Гаджиева, была арестована в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств.

В ноябре 2018 года магистратский суд в Лондоне арестовал женщину, которая потратила 16 млн фунтов ($20,9 млн) в лондонском универмаге ​Harrods. Сообщалось, что это Замира Гаджиева.

Ей грозит экстрадиция. Судья согласилась отпустить Гаджиеву под залог в 500 тысяч фунтов, разрешив отбывать арест в ее доме в Найтсбридже. Однако это решение обжаловала сторона обвинения, и Гаджиева в настоящее время остается под стражей.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов своим роскошным образом жизни. В частности, власти Британии требуют, чтобы Гаджиева объяснила, где взяла деньги на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн).

Кроме того, как говорится в документах суда, Гаджаева летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов ($20,9 млн).

4 ноября стало известно, что NCA арестовало ювелирные изделия Гаджиевой, которые проходили предпродажную оценку в аукционном доме Chrisitie's, на сумму более 400 тысяч фунтов ($522 тыс.).
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