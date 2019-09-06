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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Судане сформировано новое правительство. Впервые в истории арабского мира пост главы МИД заняла женщина
Предыстория: Бросил школу, торговал верблюдами: кто правит Суданом?

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук вечером 5 сентября обнародовал состав нового правительства страны. Министром иностранных дел стала женщина. Об этом он сообщил на проведенной в Хартуме пресс-конференции, передает РИА Новости.

Впервые в истории арабского мира пост главы МИД заняла женщина - Асма Абдалла. Генерал-лейтенант Джамал Амру назначен министром обороны, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.

5 сентября Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и 6 государственных министров.

На каждую министерскую должность предлагалось три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств, согласно ранее достигнутым договоренностям, должны были определить суданские военные.

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