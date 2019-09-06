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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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6 тонн рыбы погибло в Кызылординской области

CA-NEWS (KZ) -  На озере Токпан Аральского района Кызылординской области погибли 6,4 тонн рыбы, информирует пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

4-5 сентября 2019 года осуществлен выезд комиссии в составе сотрудников Инспекции, акимата Камыстыбасского сельского округа, Аральского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», филиала РГП «Казгидромет», РОП, ветеринарной службы Аральского района, Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, мобилизационной подготовки, Департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии по Кызылординской области.

Обследована береговая линия водоема. Количество погибшей рыбы составило 6,4 тонн. Видовой состав: 96% – молоди леща, остальные – молоди плотвы, чехоня, сазана и судака.

Сотрудниками департамента экологии, ветеринарной службой, РГП «Казгидромет» и Аральского филиала «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» произведен отбор проб воды и снулых рыб для лабораторных исследований и санитарно-химических анализов.

В настоящее время ведутся работы по сбору и утилизации погибшей рыбы.

Справочно:

Озеро Токпан расположен в северо-западном направлении озера Камыстыбас Аральского района Кызылординской области, не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения, основные виды рыб – лещь.

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