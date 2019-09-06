«Посадили в камеру с арабами»: казахстанец рассказал, как провел 8 ужасных дней в тюрьме Абу-Даби

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CA-NEWS (KZ) - Год назад казахстанец Рустам полетел в Дубай, чтобы поработать, улучшить английский язык и набраться опыта. Однако история обернулась для молодого человека кошмаром - через полгода он оказался в местной тюрьме, передает NUR.KZ.

У Рустама и на родине все было неплохо с работой: парень имеет диплом связиста, опыт в нефтяной сфере и в области получения иностранных виз.

«До Дубая я в течение года работал в Турции, поэтому опыт жизни за границей у меня был. В Эмиратах я оказался по инициативе отца. Он там отдыхал, ему понравилась страна, также он заметил, что много молодых ребят из Казахстана там трудятся и получают приличный заработок. Обсудив все за и против, я решил испытать свои возможности и отправился в Дубай».

В октябре прошлого года Рустам прилетел в жаркую страну и начал новый этап в своей жизни.

«Я проживал в районе, где много русскоязычных. Три месяца искал работу, потому что из-за слабого уровня английского на многие позиции я не мог претендовать. Затем все-таки нашел работу в кальянной компании. Был кальянщиком. Все было хорошо, но спустя пять месяцев произошло то, чего я не мог ожидать».

Оказалось, что при оформлении казахстанца на работу его работодатель допустил ошибку в рабочей визе.

«Меня арестовали в мае, потому что была ошибка в документации. Честно говоря, я и сейчас не знаю, какая именно ошибка произошла, - в этом разбирался адвокат. В общем, оказалось, что у меня накопились штрафы в течение 3,5 месяцев в размере миллиона тенге (около $2500).

На меня открыли дело, написали заявление - это еще 250 тысяч тенге (около $650) сверху того долга. Арабы называют это "кейс". Пока ты не закроешь этот кейс и не выплатишь всю сумму, можешь даже не рассчитывать на вылет в свою страну. А я пытался вылететь в Казахстан, чтобы правильно оформить визу и вернуться, но меня не отпускали.

Доказать свою невиновность я не мог, потому что вообще не знал никаких местных законов и не знал, с кем советоваться по этому поводу. Получилось, что я просто потерял время, пока искал людей, которые могут помочь.

В итоге, мне пришлось попросить родителей оплатить последние 250 тысяч долга. После этого я хотел вылететь из страны, потому что меня уверили в том, что теперь меня просто депортируют в Казахстан, и я вернусь домой».

Парень поехал в миграционную полицию, чтобы показать оплаченные чеки.

«Там вообще не разговаривают на английском, пришлось на пальцах объяснять, что я оплатил весь свой штраф и теперь просто хочу домой. Меня не стали слушать, завели в какую-то комнату, где сидели иностранцы с похожими делами, как у меня. Кого-то "кинули" компании, которые должны были оформить правильную визу; некоторым и вовсе не платили зарплату.

Я предоставил все чеки и документы, однако на меня надели наручники: и на ноги, и на руки. Нас всех завели в страшный автобус, в котором было темно. Изнутри транспорт был весь из железа, на окнах были ставни, на дверях - решетки. Жутко».

Казахстанца вместе с остальным нарушителями привезли в тюрьму в Абу-Даби.

«Я смог запомнить название тюрьмы и быстро скинул смс другу и адвокату, пока была возможность. Затем нас всех завели в какую-то комнату с компьютерами. Там мы заполнили анкеты.

Нам сказали, что эта бумага всегда должна быть при нас, потому что именно ее ты показываешь охранникам в тюрьме. К слову, они тоже вообще не говорят по-английски. Затем у нас забрали все вещи, закинули их в сейф и дали ключ».

Всех прибывших загнали в одну комнату, где они просидели около 8 часов.

«Оказалось, что все это время нас распределяли по камерам, после чего дали помыться, надели тюремную робу. Вообще там нет такого, чтобы дали форму твоего размера. Просто заходишь в комнату, а там на полу валяются сотни тюремных роб, и тебе дают 10 секунд для того, чтобы ты просто взял форму и вышел. Еще нам дали по два одеяла».

Рустама заперли в камере с тремя арабами. Парень признается, что не смог с ними продержаться и двух дней.

«Так как это все-таки арабская земля, то они себя там чувствовали комфортнее, чем я. Они начали мне пихать свои законы и всячески старались психологически ущемить. За эти дни мы поругались и подрались много раз.

Честно, это были худшие два дня в моей жизни. Нас не выпускали гулять, а только три раза звали покушать и все. Я не знал, день сейчас или ночь. Не знал, что будет дальше.

Я впервые в жизни оказался в настолько сложной ситуации, да еще в чужой стране и с не самым лучшим английским. Меня стали посещать разные тяжелые мысли. Я думал о родителях, переживал из-за того, что они переживают обо мне.

Мне было трудно объясняться, но я как-то смог донести до охраны, что мне не нравится сидеть с арабами, и я попросил переселить меня в другую камеру. И меня услышали».

Казахстанца перевели в камеру, где сидели граждане Нигерии.

«Это были суровые темнокожие ребята, которые сидели там уже несколько месяцев. Общение с ними у меня пошло лучше, хотя сказать, что все было нормально, я не могу. Кто-то из них уже сходил с ума в буквально смысле, кто-то все время плакал.

Были те, кто сидел в заточении полгода, хотя ему обещали всего несколько дней. Жестокость этой системы в том, что ты понятия не имеешь, сколько продлится твой арест. Многие не знали, когда выйдут и выйдут ли вообще. Некоторых заключенных охранники даже били, чтобы усмирить».

Парень вспоминает, что не упасть духом ему помогли молитва и вера в лучшее.

«В детстве отец научил меня читать Коран, поэтому я знаю арабское письмо и могу читать на нем. Чтобы быстрее скоротать время, я попросил Коран и читал его сутками.

Первые дни я молился, чтобы у меня появилась возможность связаться как-то с друзьями в Дубае, чтобы они, в свою очередь, связались с моими родителями и адвокатом».

Молитвы парня были услышаны.

«На третий день, примерно в полночь, подходит охранник к моей камере и говорит "ялла" - идем со мной. Он дал мне швабру и ведро с водой и сказал: "ты помоешь столовую".

Чтобы вы понимали, столовая рассчитана на 200 человек, там очень грязно, бегают огромные крысы с размером в человеческую голову. Это правда так, не преувеличиваю. Я помыл эту столовую, чтобы позвонить другу.

Мне дали всего минуту. Как только я взял в руки телефон, охранник включил секундомер. Я попросил друга передать моим родителям, что со мной все в порядке и чтобы адвокат приехала в тюрьму. Моим адвокатом была женщина из Казахстана».

На следующий день Рустам снова попросил о звонке, но охранник был в изумлении.

«Он так и сказал мне: "Ты что офигел? Мы людям даем позвонить раз в месяц и то не всем, а ты хочешь и сегодня позвонить". Я начал его умолять, сказал ,что могу помыть все, что угодно, или дать денег. Тут надо сказать, что, перед тем как попасть в тюрьму, я очень хорошо оделся, потому что я же думал, что полечу домой.

На мне были модные дорогие белые кроссовки, которые мне подарил мой друг. Именно их и захотел охранник. Я согласился их отдать в обмен на телефонный звонок.

В час ночи мне снова дали возможность позвонить другу, который мне рассказал, что мой адвокат приезжала в тюрьму, но ее не пустили, зато она смогла разведать многое».

Оказалось, что шанс уехать домой увеличивается, если у тебя на руках есть деньги на обратный билет.

«У меня было в сейфе около 130 тысяч тенге, и еще какую-то сумму отправили мои родители. Мой адвокат начала активно действовать, чтобы вытащить меня. Ей помогали мои друзья. Все было не так просто.

Я всем очень благодарен. Перед самим выходом меня перевели в какую-то огромную камеру, где сидели 200-300 человек. Вы не представляете, какая там грязь и вонь, бегают тараканы и крысы.

На восьмой день меня позвали и сказали, что сегодня я поеду домой. Я не мог в это поверить. Мне дали помыться, забрать свои вещи из сейфа».

Рустам признается, что эти 8 дней в тюрьме были для него как 8 лет.

«Наверное, это странно прозвучит, но там я мечтал, чтобы тюрьма оказалась казахстанской. Я был готов сидеть в тюрьме, но на своей земле, рядом со своими земляками, разговаривая на родном языке.

Я плакал, я молился и мечтал о родной земле. Эта история научила меня всегда быть терпеливым, ценить родителей и друзей, а также свою родину. Хочу сказать спасибо адвокату по имени Алия, - она моя вторая мама, ведь она подарила мне вторую жизнь.

Я хочу дать совет всем, кто хочет в Дубай: всегда придерживайтесь местных законов, уважайте их систему и изучите все. Когда я был в тюрьме, майор местной полиции сказал, что я первый казах, который попал в эту тюрьму. Я надеюсь, что я и последний».