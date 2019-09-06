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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане презентовали медали Чемпионата мира по борьбе

CA-NEWS (KZ) -  С 14 по 22 сентября в столице состоится Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе. Его организаторы продемонстрировали дизайн медалей, которыми будут награждать победителей и призеров мирового первенства, сообщает сайт акимата столицы.

Вместо круглой медали имеют символичную треугольную форму, символизирующую единение трех видов борьбы, по которым пройдет мировое первенство.

Как сообщил председатель организационного комитета Чемпионата мира Ерлан Кожасбай, на лицевой стороне медали в центре изображен логотип чемпионата с главной достопримечательностью столицы Казахстана – монументом «Байтерек», а плавные линии, дополняющие логотип, символизируют борцовский бросок. На реверсе изображен символ мирового первенства - снежный барс.

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Отмечается, что турнир в Нур-Султане примечателен тем, что станет первым квалификационным соревнованием к Олимпийским играм в японской столице – Токио-2020.

За путевки на Олимпийские игры на мировом первенстве в столичном многофункциональном ледовом дворце “Барыс Арена” поборются 1002 сильнейших борца из 100 стран мира.

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