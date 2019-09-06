В Узбекистане с 1 января тарифы на холодную воду станут рыночными

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 января следующего года ожидается рост цен на холодную воду. Цены будут установлены по рыночной стоимости. Данные меры предпринимаются для модернизации водопроводных сетей и насосов страны. Об этом сообщили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев 5 сентября провел совещание, посвященное приоритетным задачам обеспечения населения чистой питьевой водой. Питьевое водоснабжение населения страны, особенно жителей более 11 тысяч сел, остается чрезвычайно актуальным вопросом, сообщила пресс-служба президента.

На совещании глава государства отметил, что за последние два года на улучшение систем питьевого водоснабжения и канализации было выделено 2 триллиона 400 миллиардов сумов (более $255 млн). Это вдвое больше, чем за предыдущие 10 лет.

На совещании отмечалось, что рентабельность предприятий водоснабжения в городе Ташкенте составляет 7 процентов, в Андижанской и Кашкадарьинской областях – 6 процентов, в Навоийской – 3 процента.

В аварийном состоянии находятся 27 тысяч километров или 38 процентов водопроводных сетей, вышли из строя 2 тысячи или 20 процентов насосов. Лишь в 79 городах (57 процентов) страны имеются системы канализации, 23 процента которых нуждается в ремонте.

Также подвергнуто критике отсутствие систем учета в 85 процентах сооружений производства и доставки питьевой воды.

Тот факт, что счетчиками обеспечены всего 44 процента потребителей воды – 1 миллион 425 тысяч домовладений из 3 миллионов 280 тысяч, свидетельствует о низкой эффективности проводимой в сфере работы, отмечалось на совещании.

Сегодня в селах имеется множество бесхозных водных сооружений. Глава государства указал на необходимость кардинального ускорения работ для решения этих и подобных проблем. По расчетам, для того, чтобы довести показатель водоснабжения до 98 процентов в городах и 85 процентов в селах, показатель обеспеченности канализацией до 31 процента к 2030 году, потребуется $4,5 миллиарда.

Для привлечения частных инвестиций в сферу необходимо формировать тарифы на основе требований свободного рынка. Кроме того, следует до конца 2022 года обеспечить стопроцентное оснащение счетчиками сооружений производства и доставки питьевой воды и потребителей.

С этой целью перед Министерством финансов, Министерством жилищно-коммунального обслуживания поставлена задача внедрить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года тарифы будут определяться с учетом полного покрытия себестоимости услуг и расходов на модернизацию.

Вместе с тем предусмотрено внедрить порядок компенсации со стороны государства части расходов населения отдаленных и горных районов на питьевую воду.