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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана погиб на стройке в Ленинградской области
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  На стройке 14-этажного жилого комплекса в Ленинградской области погиб 22-летний рабочий из Таджикистана. Он упал с седьмого этажа жилого комплекса, который возводит "Лидер групп".

Как стало известно 47news, около часа дня 4 сентября всеволожской полиции сообщили о происшествии в строящемся 14-этажном жилом комплексе "Три кита" по адресу Петровский бульвар, 2 в Мурино.

В пресс-службе компании "Лидер Групп" подтвердили гибель разнорабочего подрядной организации. "Он был занят на обустройстве шахт. Сам участок работ был передан подрядной организации с соблюдением всех норм. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются правоохранительные органы, строительные работы в настоящее время продолжаются", - отметили в компании.

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