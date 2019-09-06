Начал путь первый контейнерный поезд из Афганистана в Китай транзитом через Узбекистан и Казахстан

CA-NEWS (UZ) - 5 сентября состоялась церемония открытия первого экспорта контейнерного груза из Афганистана в Китай, сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".

Состав из 41 контейнера гружёного полуобработанным камнем минерального талька отправился со станции Хайратон через Мост Дружбы – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Узбекистан и Казахстан.

На церемонии открытия со стороны Афганистана присутствовали представители из Административного офиса президента, Министерства транспорта, Афганского железнодорожного управления, офиса губернатора провинции Балх, мэрии города Хайратон, а также посольств Республики Узбекистан, Казахстан и КНР в Исламской Республики Афганистан, АО "Узбекистон темир йуллари".

Узбекистан продолжает расширять двусторонние связи с Афганистаном, активно подключается к международным усилиям по урегулированию мирной жизни в этой стране. Интенсивные и доверительные контакты на всех уровнях, политическая воля лидеров двух стран, позволили Узбекистану и Афганистану придать двусторонним отношениям принципиально новую динамику, которая отчетливо прослеживается во всех сферах сотрудничества. В частности, в железнодорожной сфере открываются широкие возможности для взаимовыгодного партнёрства и дальнейшего развития узбекско-афганских отношений, отметили в компании.