В Туркменистане ведутся работы по расширению русла туркменского озера

CA-NEWS (TM) - В Дашогузском вводе туркменского озера «Алтын асыр» ведутся плановые работы по расширению и углублению русла. В мероприятиях задействованы специализированная техника, в том числе мощные современные экскаваторы и бульдозеры. Об этом сообщает «Туркменистан ― Золотой век».

Работы осуществляет строительное управление «Алтын Асыр Туркмен кёл», входящее в структуру регионального подразделения Госкомитета водного хозяйства. В 2019 году работы будут выполнены на сумму 1 млн манатов ($285 тыс.). Это позволит обеспечить необходимую пропускную способность артерии и избежать потерь влаги.

«Алтын Асыр» задумывалось как резервный водный фонд страны, его подводящая система каналов работает как регулятор уровня грунтовых вод на орошаемых землях и поддержания их сбалансированного мелиоративного состояния. Это исключает переувлажнение и деградацию полей и пастбищ. Ранее формируемые в пределах страны коллекторно-дренажные воды сбрасывались в пустынные районы Каракумов, озёра Сарыкамыш и прочие, часть отправлялась в реки Амударья и Мургаб. Гидрообъект выполняет комплекс водохозяйственных, агромелиоративных, природоохранных мероприятий», ― цитирует издание доктора географических наук, профессора Амана Бабаева.

Дашогузский ввод помогает снизить солевое давление на возделываемые площади севера Туркменистана, отводя частично и сток дренажных вод, поступающих с орошаемых земель Узбекистана.