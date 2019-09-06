Власти Северной Кореи требуют сократить число сотрудников ООН в стране

CA-NEWS (CA) - Власти Северной Кореи потребовали, чтобы ООН к концу года сократила число своих международных сотрудников в стране. Руководство Организации получило соответствующее письмо от представителей КНДР и ведет с ними переговоры по данному вопросу, подтвердил пресс-секретарь главы ООН на ежедневном брифинге в Нью-Йорке Стефан Дюжаррик, передает служба новостей ООН.



«Что касается сокращения числа международных гуманитарных сотрудников в КНДР, я хотел бы вновь подчеркнуть, что в 2018 году ООН и другим международным неправительственным организациям удалось доставить гуманитарную помощь 2 миллионам человек, включая продовольственную и медицинскую помощь», – сказал Дюжаррик.

Для того, чтобы ООН продолжала предоставлять жизненно необходимую гуманитарную помощь нуждающимся северокорейцам, Организации важно сохранить весь свой нынешний персонал в КНДР в полном составе, подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что накануне в ООН опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Северной Корее. В нем, в частности, сообщается что 11 миллионов человек в КНДР – то есть 43 процента населения страны – недоедают. В рационе северокорейцев не хватает необходимых для поддержания нормального здоровья витаминов и питательных веществ, а каждый пятый ребенок в стране, по данным на 2017 год, страдает задержкой роста.

«Соблюдение права граждан на питание – это ответственность правительства КНДР. Власти КНДР нарушают это право, осуществляя провальную политику в экономической и сельскохозяйственной сфере, в том числе – нерационально распределяя ресурсы и дискриминируя обычных граждан, особенно сельскохозяйственных работников, которые не получают продуктовые пайки», – сообщает Спецдокладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана.

В отчете Кинтаны также сообщается, что в КНДР продолжает действовать система трудовых лагерей, в которых содержатся десятки тысяч политзаключенных, к заключенным в следственных изоляторах применяются жестокие пытки, а повседневная жизнь граждан страны проходит в атмосфере тотальной слежки.

Власти КНДР не дают Специальному докладчику ООН разрешения посетить страну. Его доклад основан на сведениях, полученных в ходе поездок в соседние государства, в первую очередь – в Южную Корею. Там он общается с гражданами Северной Кореи, которым удалось бежать из страны.