Президент Туркменистана приехал на учения спецназа на велосипеде и уехал на пикапе (видео)

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 5 сентября прошли учения войск спецназначения «Türkmen edermen» (Отважный туркмен) вместе с отрядами правоохранителей. На них лично присутствовал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили "Хроники Туркменистана".

Отмечается, что в военных учениях задействовали современную технику. Они показали большой потенциал отрядов спецназначения.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов участия не принимал, однако посмотрел со стороны на проводимые мероприятия.

На опубликованном с места событий видео наблюдать, как президент приехал на велосипеде и прокатился на нем по окрестностям.

После этого туркменский лидер сел в пикап и покинул базу.

Напомним, что в июне этого года Бердымухамедов после учений и сам пострелял по мишеням из пистолета, катаясь при этом на велосипеде.