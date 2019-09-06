Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

CA-NEWS (CA) - Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Ему было 95 лет.

Он скончался после болезни, подтвердила Би-би-си его семья. С апреля Мугабе находился в больнице в Сингапуре.

Мугабе был отстранен от власти в ходе военного переворота в ноябре 2017 года после 30 лет во главе страны.

Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией.

В 1964 году его заключили в тюрьму более чем на 10 лет за критику властей Родезии.

Он выиграл выборы в Зимбабве и стал премьер-министром в 1980 году, когда страна обрела независимость.

Первые годы в руководстве Зимбабве были отмечены расширением доступа к здравоохранению и образованию для большинства населения страны.

В 2000-х годах Мугабе начал проводить в Зимбабве спорную земельную реформу, в рамках которой у белых фермеров отбирали земли. Считается, что именно эта реформа является причиной экономического кризиса в стране.

В 2007 году в стране началась гиперинфляция, которая на пике оценивалась в десятки миллиардов процентов в месяц. Два года спустя власти приняли решение прекратить печать собственной валюты: вместо нее использовались иностранные.

Последние годы правления Мугабе характеризовались высоким уровнем коррупции и многочисленными нарушениями прав человека.

Преемник Мугабе, нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил сожаление в связи с его смертью. Он назвал Мугабе "отцом-основателем Зимбабве" и "иконой освобождения".

Прежде чем занять пост президента, Мнангагва был заместителем Мугабе. Он пришел к власти в 2017 году после военного переворота, в результате которого Мугабе был отстранен от власти и под давлением армии был вынужден подать в отставку.