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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии издали указ об обучении в школах детей-инвалидов наравне с другими

CA-NEWS (MNG) -  Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии издало указ об обучении детей-инвалидов вместе с другими учениками, начиная с 2019-2020 учебного года.

Инклюзивное образование рассматривается как важный фактор интеграции детей-инвалидов в общество. Проведен опрос родителей и педагогов об отношении к совместному обучению обычных детей и их сверстников с ограниченными возможностями, готовности монгольских школ к инклюзивному образованию.

Однако Ассоциация родителей детей-инвалидов отметила на пресс-конференции, что министерство должно решить вопрос бюджета для найма профессиональных учителей в школах.

Кроме того, существуют реальные проблемы в отношении дискриминации - подсознательной или прямой - в отношении детей-инвалидов от учеников и других родителей.

Есть также много различных типов инвалидности: например, ученикам в инвалидных колясках потребуются пандусы.

Обучение детей-инвалидов в обычных школах это немецкий опыт.

11 лет назад Германия ратифицировала конвенцию ООН о правах инвалидов. Документ гарантирует каждому равные возможности, в том числе равный доступ к образованию. С этого момента по всей стране стали массово закрываться коррекционные и специализированные школы. Ряд специалистов считает, что право ребенка на совместное обучение остается лишь правом, а не обязанностью.

После подписания конвенции ООН этот подход пересмотрели. Страна перешла на инклюзивную систему. Под лозунгом “Барьеры не у ребенка, а у общества” дети-инвалиды получили официальное право учиться вместе со всеми остальными. А детским садам и школам было предписано принимать всех желающих.

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