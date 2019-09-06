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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Запущен сайт Главного управления миграции и оформления гражданства МИД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Запущен сайт Главного управления миграции и оформления гражданства министерства внутренних дел Узбекистана gumiog.uz, сообщил Единый интегратор Uzinfocom.

Данный проект реализован с целью обеспечения прозрачности деятельности Главного управления миграции и оформления гражданства, а также для информирования иностранных граждан и лиц без гражданства о порядке пребывания в Узбекистане и ознакомления населения с процедурами оформления виз на выезд из страны.

Сайт имеет как узбекскую, так и русскую версии, расширенный поиск, адаптивный дизайн для мобильных устройств, а также дополнительные функции для лиц с ограниченными возможностями (функции добавления контраста, увеличения шрифта, голосовое сопровождение).

Авторы отметили и наличие виртуальной приёмной, через которую можно обратится непосредственно к сотрудникам региональных подразделения службы миграции и оформления гражданства министерства внутренних дел Республики Узбекистан по интересующим вопросам, а также оставить имеющиеся жалобы и предложения.

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